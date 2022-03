Formule 1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix d’Arabie Saoudite

Max Verstappen s'est brillamment imposé ce dimanche 27 mars lors du 2è Grand Prix de la saison 2022. Parti en 4è position au volant de sa Red Bull, le Néerlandais s’est imposé devant les deux Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz.

C’est la 21ème victoire en Grand Prix pour le Max Verstappen qui, la semaine passée, avait été contraint à l’abandon à Bahrein suite à un problème de fiabilité sur sa monoplace dans les derniers tours.

Cette fois-ci, pas de soucis pour le champion du Monde 2021 qui a dépassé Charles Leclerc à 4 tours de l’arrivée alors que ce dernier menait la course depuis le 17è tour.

Les Français Esteban Ocon sur Alpine et Pierre Gasly sur AlphaTauri terminent respectivement 6è et 8è alors que Lewis Hamilton parti en 15è position termine seulement 10è.

En raison du forfait de Mick Schumacher, victime d’une violente sortie de piste la veille lors des qualifications, puis de la panne de l’Alpha Tauri de Yuki Tsunoda, seules 18 monoplaces ont pris le départ de cette course marquée par la sortie de piste du Canadien Latifi au 16è tour et des abandons de Ricciardo, Alonso et Bottas sur panne



