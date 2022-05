F1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix de Miami

Max Verstappen est une nouvelle fois entré dans l’histoire ce dimanche 8 mai en devenant le premier pilote a remporter le premier Grand Prix de Formule 1 de Miami, cinquième épreuve du championnat du Monde.

C’est la troisième victoire de la saison pour le pilote Red Bull après celles obtenues en Arabie Saoudite et en Emilie Romagne. C’est la Ferrari de Charles Leclerc qui était partie en tête mais le Néerlandais, parti 3è, a pris les commandes de la course au 9è tour pour ne plus les quitter.

Il s’impose devant Charles Leclerc, Carlos Sainz et l’autre Red Bull, celle de Sergio Perez. Suivent les deux Mercedes de Georges Russel et Lewis Hamilton.

Au classement mondial des pilotes, Charles Leclerc reste en tête mais l'écart se réduit avec Max Verstappen puisqu'il n'est plus que de 19 points.Ce rendez-vous en Floride été marquée par l’accrochage au 41è tour entre l’AlphaTauri de Pierre Gasly et la McLaren de Lando Norris. A ce moment-là Max Verstappen avait 7 secondes d’avance sur Charles Leclerc. Mais l’entrée en piste pour cinq tours de la voiture de sécurité a réduit les écarts au restart à 11 tours de l’arrivée, le champion du Monde gardant sa place de leader jusqu’au bout avec plus de 2 secondes d’avance au drapeau à damier.

Malheureusement suite à son accrochage Pierre Gasly fut contraint à l’abandon au 48è tour. Trois autres pilotes n’ont pas terminé la course, Lando Norris, Sebastian Vettel victime d’un accrochage avec Schumacher et plus tôt le chinois Zhou victime d’une panne sur Alfa Romeo.

Belle performance par contre du Français Esteban Ocon parti 20è et qui termine 8è de ce Grand Prix au volant de son Alpine.

Ce premier Grand Prix de Miami s’est déroulé devant une foule immense mais surtout devant des dizaines de stars du sport, du cinéma ou de la chanson, parmi eux, les soeurs Williams, Mickael Jordan, David Beckman, Matt Damon, Michael Douglas, Pharell Williams ou encore Paris Hilton.

Prochain Grand Prix le 22 mai à Barcelone

