F1 : Charles Leclerc décroche la pole position à Miami

Le premier poleman du premier Grand Prix de Miami s’appelle Charles Leclerc. Le Monégasque, actuel leader du championnat du Monde a également signé un temps record en couvrant le tour de circuit en 1’28’’796. C’est la troisième pole position de la saison pour Charles Leclerc après celles obtenues à Bahrein et en Australie.

« C’est incroyable d’être ici devant autant de supporter Ferrari. Aujourd’hui tout c’est bien passé et finir le job demain est évidemment mon objectif » a expliqué le Monégasque au micro de FormulaOne.

Charles Leclerc partira devant son co équipier Carlos Sainz. C'est la première fois depuis le GP du Mexique en 2019 que deux Ferrari se retrouvent en première ligne. Max Verstappen sur Red Bull Honda ayant réalisé le 3è temps des qualifications s'élancera juste derrière le duo de la Scuderia au côté de Sergio Perez sur l‘autre Red Bull.

Du côté des Français, Pierre Gasly sur son AlphaTauri a décroché le 7è temps juste derrière la Mercedes de Lewis Hamilton. Esteban Ocon victime d’une violente sortie de route lors des essais libres n’a pu participer aux qualifications, son Alpine étant trop endommagé. Le Normand partira dernier.

Le départ du Grand Prix de Miami, cinquième manche de la saison 2022, sera donné dimanche 8 mai à 21h30 heure française



