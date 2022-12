Lewis Hamilton soutient Aurélien Tchouaméni et Randal Kolo Muani victimes de racisme

Porte-voix pour le mouvement Black Lives Matter et très engagé contre de racisme, le Britannique Sir Lewis Hamilton a publié mercredi 21 décembre une story Instagram sur laquelle apparaît une photo des deux joueurs de l’équipe de France avec de message : « Ecœuré mais pas surpris. Aurélien Tchouaméni et Randal Kolo Muani ont tout donné. Ce sont des héros pour beaucoup de gens et ils ne méritent que du respect. »

La Story Instagram de Lewis Hamilton Crédit : Instagram Lewis Hamilton



Cette publication du septuple champion du Monde fait suite aux trop nombreuses insultes racistes que les deux finalistes de la coupe du Monde ont reçu sur leurs réseaux sociaux respectifs, insultes qui ont poussé la Fédération Française de football a déposer plainte.

Ce n’est pas la première fois que Lewis Hamilton s’insurge contre des faits racistes dans le football. En juillet 2021 il avait également soutenu les joueurs anglais Buyako Saka et Marcus Rashford insultés eux aussi après avoir raté leur tentative lors de la séance de tirs aux buts qui avait permis à l’Italie de remporter la finale de l’Euro



