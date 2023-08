F1 – GP des Pays-Bas : un public de plus en plus jeune, de plus en plus féminin

« Lando, Lando », des cris, des hurlements qui descendent des tribunes au passage du pilote Britannique Lando Norris, Charles Leclerc sur sa trottinette qui est poursuivi par de jeunes fans jusque dans le paddock, Max Verstappen qui prend la pause avec des enfants ou encore deux bambins tout de rouge vêtus qui attendent devant le stand Ferrari, la Formule 1 a trouvé son nouveau public.

Les pilotes sont devenus des stars des réseaux sociaux Jean Michel Tibi caméraman de la F1

« Avant les pilotes montaient dans leur voiture et courraient. Maintenant, non seulement ils sont de bons pilotes mais en plus, ce sont devenus des stars des réseaux sociaux. En plus des garçons comme Charles Leclerc, Lando Norris, Pierre Gasly ou encore Max Verstappen sont très jeunes et plutôt beaux gosses, ce qui plait beaucoup aux fans » explique Jean Michel Tibi, cameraman de la Formule 1 depuis plus de trente ans et présent sur chaque course.

Des fans très jeunes attendent devant l'entrée du paddock du GP des Pays-Bas Crédit : Frédéric Veille

« C’est vrai qu’ici le public est très jeune et très fan, en majorité de Max Verstappen » reprend Hank Runhart journaliste néerlandais. « Max est un héros pour toute la jeunesse du pays. Il n’y a qu’à voir le nombre de maillots, de nombres de casquettes portés par les enfants et les jeunes femmes ici à Zandvoort »

La série « Drive to survive » a conquis un nouveau public

Dans les tribunes où la marée orange, la « Oranje Army », a pris place depuis vendredi 25 août à l’occasion des premiers essais du Grand Prix, nombreux sont les enfants accompagnés de leur parent. « Nous sommes déjà allés en Belgique en juillet, nous ne pouvions pas rater cet événement » explique Ruud, père de deux garçons de 7 et 9 ans. « Depuis leur plus jeune âge ils regardent la F1 et ils suivent aussi la série Netflix consacrée à ce sport »

Les pilotes ultra présents sur les réseaux sociaux, la série « Drive to survive » qui a conquis un nouveau public, le rajeunissement et la féminisation du public « F1 » est désormais visible à l’œil nu sur les circuits, une situation qui a de quoi ravir les propriétaires américains de la Formule 1 qui veulent que ce sport soit avant tout un spectacle ouvert à tous.

Deux jeunes supporters Ferrari au GP des Pays-Bas Crédit : Frédéric Veille