Depuis le retour de la Formule 1 à Zandvoort en 2021 après 36 ans d’absence, et depuis que Max Verstappen règne sur la discipline, le Grand Prix des Pays-Bas est devenu l’une des dates phares du calendrier, celle où les fans font la fête au héros national.

Ce sera de nouveau le cas dès le vendredi 25 août 2023 pour les premiers essais du Grand Prix qui sonne l’heure de la reprise après trois semaines de pause estivale.

Mais si les contours et les abords du tracé de Zandvoort seront bel et bien envahis par une marée orange avec plus de 105.000 spectateurs attendus chaque jour, l’utilisation des fumigènes ne sera, contrairement aux deux éditions précédentes, pas autorisée sur le circuit.



En préambule à cet événement, où l’an passé lors de la séance de qualification, un fumigène avait été lancé sur la piste par un supporter, Imre van Leeuwen, le directeur du Grand Prix des Pays-Bas, a fait savoir dans une interview au site Motorsport "que ce n'est pas bon pour la santé et que c’est également dangereux pour la visibilité des pilotes".

Des contrôles renforcés du public devraient être mis en place aux entrées du circuit pour éviter l'introduction de fumigène dans les tribunes.

GP des Pays-Bas : le programme

Vendredi 25 août :

12h30-13h30 : essais Libres 1

16h00-17h00 : essais Libres 2

Samedi 26 août :11h30-12h30 : essais Libres 3

15h00-16h00 : qualifications

Dimanche 27 août :15h00 : départ de la course

