F1 – GP des Pays-Bas : qui pour inquiéter Max Verstappen ?

Comme chaque année à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas, l'Oranje Army va durant trois jours garnir les tribunes du circuit de Zandvoort où les fans de « Super Max » attendent une nouvelle victoire du pilote Red Bull, une onzième cette saison.

Largement en tête du championnat du Monde et en quête d'un troisième titre mondial consécutif qui lui tend les bras, le Néerlandais va également, sur ses terres, tenter d’égaler un record historique détenu depuis 2013 par Sebastian Vettel : celui du nombre de victoires consécutives.

Record en vue pour Super Max

L’Allemand en avait obtenu neuf, le Néerlandais en est à huit, une série débutée au Grand Prix de Miami le 7 mai dernier. Autant dire que dimanche 27 août, devant son public, Max Verstappen va tout faire pour obtenir un troisième succès à domicile et égaler ce record vieux de dix ans.

En écrasant la concurrence à qui il ne laisse que quelques miettes à chaque Grand Prix, Max Verstappen n’est en revanche pas invincible et quelques pilotes aimeraient bien lui jouer un mauvais coup sur cette 14è manche de la saison.

A commencer par Lewis Hamilton et sa Mercedes qui l’année dernière était en passe de réaliser cet exploit si une stratégie de changement de pneus ratée en fin de course n’avait pas ruiné les espoirs du septuple champion du Monde.

Lando Norris sur sa McLaren pourrait aussi jouer les troubles fêtes grâce à sa monoplace redevenue compétitive depuis le GP d’Autriche. Enfin Charles Leclerc (Ferrari) et Fernando Alonso (Aston Martin) dont la monoplace à de nouvelles évolutions aéro pour ce Grand Prix espèrent eux aussi l’emporter sur les terres de Max, tout comme Sergio Perez (Red Bull) le seul pilote à avoir remporter les deux seules courses que Verstappen n’a pas gagné cette saison.



