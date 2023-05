F1 - GP de Monaco : Charles Leclerc va-t-il enfin régner sur ses terres ?

En quatre participations à Monaco, Charles Leclerc a abandonné trois fois et terminé 4e l’an passé en raison d’une incroyable bévue stratégique de Ferrari. Pourtant auteur de la pole position en 2021 et 2022, il n’a donc jamais réussi à se hisser sur le podium de cette course qui lui tient tant à cœur.

Le pilote Ferrari né à Monaco il y a 25 ans connaît les moindres recoins de ce tracé urbain qui emprunte les rues de la Principauté, de "Sainte Dévote" à "La Rascasse" en passant par le tunnel et la chicane du port. "Monaco, c’est chez moi, j’ai toujours vécu ici et entre deux Grands Prix j’habite à deux pas du circuit, rappelle Charles Leclerc. Ce tracé est l’un de mes préférés, un circuit unique où la limite de la piste, ce sont les murs".

Mais voilà, Charles Leclerc et le Grand Prix de Monaco, c’est quatre rendez-vous (presque) manqués. Cela a commencé en 2018, lorsqu'à six tours de l’arrivée les freins de sa Sauber lâchent à la sortie du tunnel. Il abandonne après une collision avec la Toro Rosso de Brendon Hartley. Promu l’année suivante chez Ferrari, il abandonne au 16e tour après avoir tapé le mur et détruit le fond plat de sa monoplace.

Poisse

En 2021, il décroche la pole, mais en tentant d’améliorer son chrono, il tape le rail à "La Piscine" et brise la suspension avant droite. La voiture étant trop endommagée, il abandonne le lendemain à l’issue du tour de reconnaissance. Enfin, l’an passé et après avoir de nouveau signé la pole, une erreur stratégique de changement de pneus le prive de la victoire sur son Grand Prix national qu'il terminait pour la première fois.

"C’est une course irremplaçable avec toujours son lot d’imprévus, conclut Charles Leclerc. Mais ce week-end il faudra décrocher la pole, même si les Red Bull sont tellement supérieures et que notre voiture est moins performante que l’an passé. Mais rassurez-vous, on va tout faire pour réaliser un bon week-end, contrairement aux autres années".

