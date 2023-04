F1 – GP d’Azerbaïdjan : Sergio Perez s’impose devant Max Verstappen

Après avoir gagné la course sprint la veille, Sergio Perez a remporté ce dimanche 30 avril le Grand Prix Azerbaïdjan sur le circuit de Bakou. C’est la deuxième victoire de la saison pour le Mexicain après celle obtenue en mars dernier en Arabie Saoudite. C'est aussi la deuxième fois qu'il s'impose sur ce tracé urbain après sa victoire en 2021.

Parti en 3è position derrière Charles Leclerc et Max Verstappen, Sergio Perez a pris la tête de la course après l’intervention de la safety car au 11è tour consécutif à une sortie de piste du Néerlandais Nick de Vries.

Après avoir résisté au retour de son co-équipier, Sergio Perez s’impose avec plus de 2 secondes d’avance devant Max Verstappen, la troisième place revenant à Charles Leclerc (Ferrari) qui monte sur le podium pour la première fois de la saison après deux abandons à Bahrein et en Australie.

Fernando Alonso (Aston Martin) échoue au pied du podium devant l’autre Ferrari de Carlos Sainz et la Mercedes de Lewis Hamilton. C'est Georges Russel (Mercedes) qui a récolté le point du meilleur tour en course.

Du côté des Français, Esteban Ocon a été auteur d’une superbe remontée puisqu'il était parti des stands en 19è position. Le pilote Alpine remonté au 9è rang fut contraint de rentrer au stand dans le dernier tour pour changer de pneus et termine finalement 15è.

Quant à Pierre Gasly, le week-end est comme l'écurie Française, vite à oublier. Parti 17è, le Normand termine 14è de ce Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Prochain Grand Prix le 7 mai à Miami.

