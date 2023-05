F1 – GP de Monaco : Alpine va disputer sa 50e course de Formule 1

Il n’y aura certainement ni gâteau ni bougies dans le stand Alpine mais la marque Française du groupe Renault apparue au Grand Prix de Bahreïn 2021 sous sa nouvelle identité va disputer ce dimanche 28 mai 2023 en principauté de Monaco sa 50è course de Formule 1. Actuelle 6è du classement constructeur avec seulement 14 points marqués en 5 Grand Prix, l'écurie tricolore est à la peine et se retrouve très loin des ambitions affichées en début de saison.

« Nous avons eu quelques week-ends de course décevants cette année, donc l'équipe se concentre sur l'exécution de meilleures courses à tous les niveaux. Nous sommes impatients de revenir et de montrer notre rythme afin de rivaliser avec certaines des meilleures équipes. Monaco est toujours un week-end passionnant, l'un des moments forts de la saison et nous chercherons à offrir un bon spectacle aux fans. » explique Esteban Ocon qui avait terminé 6è à Monaco en 2018.

En Principauté où l’événement est prestigieux, où le tracé urbain est unique, les deux pilotes tricolores vont donc tenter de glaner de précieux points devant un public qui sera, avec le Monégasque Charles Leclerc, quasiment tout acquis à leur cause.

« Sans Grand Prix de France au calendrier, nous aurons énormément de soutien des fans à Monaco » lâche Pierre Gasly, 8è lors du dernier GP de Miami. « Nos performances prometteuses du dernier Grand Prix sont encourageantes et j'espère que nous aurons le meilleur résultat possible à Monaco où, sur ce circuit, nous n’avons aucune marge d'erreur. Les qualifications seront donc très importantes pour se mettre dans la meilleure position pour marquer des points » ajoute celui qui est le seul pilote de la grille à avoir gagné des places au premier tour de chaque course en 2023.

Une victoire tricolore sur le Rocher serait un véritable exploit car en 79 éditions, Renault ne s'est imposé que deux fois lors du Grand Prix de Monaco. C'était en 2004 avec l'Italien Jarno Trulli et en 2006 avec l'Espagnol Fernando Alonso.



Grand Prix de Monaco

Vendredi 26 mai : Essais libres à 13h30 et 17h

Samedi 27 mai : Essais libres à 12h30 – Qualifications à 16h

Dimanche 28 ami : Course à 15h



