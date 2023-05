F1 – GP de Miami : la pole position pour Sergio Perez

Sous le soleil de Floride, c’est Sergio Perez qui a décroché la 3è pole position de sa carrière dans une séance qui a été stoppée à moins de 2 minutes de la fin quand Charles Leclerc au volant de sa Ferrari est sorti de la piste et a provoqué un drapeau rouge.

Sergio Perez qui, à ce moment-là était en tête de la séance décroche donc la pole position devant l’Aston Martin de Fernando Alonso et la Ferrari de Carlos Sainz, le 4è temps revenant à la Haas de Kevin Magnussen.

Piégé par le drapeau rouge lors de cette séance, Max Verstappen ne partira qu’en 9è position.

Chez les Français, Alpine qui restait sur deux « zéro pointé » en Australie puis la semaine passée en Azerbaidjan Pierre Gasly et Esteban Ocon ont retrouvé des couleurs en décrochant respectivement des 5è et 8è temps.

La surprise de cette séance de qualification est le 13è temps de Lewis Hamilton dont la Mercedes a manqué sérieusement de vitesse sur le tracé de Miami.

Le départ du Grand Prix de Miami sera donné dimanche 7 mai à 21h30 (heure française)

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info