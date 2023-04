F1 – GP d’Azerbaïjdan : Sergio Perez remporte la course sprint

C’est la Ferrari de Charles Leclerc qui samedi matin avait réalisé la pole position de cette course sprint. Mais le Monégasque pourtant en tête en début de course n’a rien pu faire contre la puissance de la Red Bull de Sergio Perez qui s’est imposé sur le tracé urbain de Bakou avec plus de 4 secondes d’avance.

Le podium de cette course sprint (qui ne rapporte que la moitié des points au championnat du Monde) est complété par Charles Leclerc et Max Verstappen. Georges Russel (Mercedes) termine 4è.

Pas de points en revanche pour les deux Français de l’écurie Alpine. Pierre Gasly parti 17è a terminé 13è . Quant à Esteban Ocon qui était parti de la voie des stands en raison d’un changement de pièces moteur, il fini cette course sprint à la 18è position.

Le départ du Grand Prix d’Azerbaïdjan sera donné dimanche 30 avril à 13 heures. C’est Charles Leclerc qui s’élancera en tête devant les deux Red Bull de Max Verstappen et Sergio Perez. Esteban Ocon partira 12è et Pierre Gasly 19è

