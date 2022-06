F1 - GP de Grande-Bretagne : Lewis Hamilton peut-il réussir la passe de neuf ?

Même si Lewis Hamilton a raté son début de saison, même s’il n’est que 6e au classement des pilotes après neuf courses, le Britannique est à ce jour le roi incontesté de Silvertone, circuit où il s’est imposé huit fois en 15 participations et où il reste sur trois victoires d’affilée devant son public.

Mieux encore, depuis 2014, seul l’Allemand Sebastian Vettel en 2018 au volant d’une Ferrari a été capable de le battre sur ce tracé où, en décembre 2020, la ligne droite des stands a été renommée "Hamilton Straight" pour célébrer ses exploits. Mais voilà, l’exercice 2022 a bien mal commencé pour le pilote de 37 ans qui n’a plus la monture invincible des années précédentes.

Le septuple champion du monde n’est monté que deux fois sur le podium depuis le début de la saison (3e à Bahreïn et au Canada) et n’affiche que 77 points au compteur alors que Max Verstappen, leader du championnat après avoir conquis sa première couronne mondiale sur le fil la saison passée, en compte déjà 175.

Dernière chance

Mais depuis le Grand Prix du Canada le 19 juin dernier, Mercedes va mieux. Hamilton a retrouvé le sourire, et le net regain de forme de sa monoplace inquiète Christian Horner, le directeur de Red Bull : "Le rythme de Mercedes en course était compétitif au Canada. Sur un circuit lisse, ils pourraient jouer un rôle".

L’écurie allemande, qui a beaucoup travaillé ces dernières semaines pour rendre la voiture encore plus performante, espère donc renouer avec le succès à Silverstone, 10e manche du championnat qui s’annonce déjà comme sa dernière chance de recoller à Ferrari et à Red Bull, et d’envisager une seconde partie de championnat plus sereine.

Départ à 16h dimanche

Pour cela, Georges Russel et Lewis Hamilton, tous deux Britanniques, auront à cœur de bien faire devant leur public, attendu en masse : plus de 150.000 spectateurs sont attendus. Le départ aura lieu à 16h heure française, dimanche 3 juillet.



