Lewis Hamilton et Charles Leclerc le 23 juin 2019 au Castellet

publié le 14/07/2019 à 16:49

Lewis Hamilton est resté maître dans son jardin. Le Britannique, qui avait déjà remporté les quatre dernières courses disputées sur le circuit de Silverstone, s’est une nouvelle fois imposé, sans véritable concurrence, au volant de sa Mercedes réalisant même le meilleur tour en course. C’est sa 6e victoire sur ce circuit (nouveau record) et sa 7e depuis le début de la saison 2019.

C’est la 80e victoire en Formule 1 de Lewis Hamilton, qui se rapproche un peu plus d’un 6e titre mondial puisqu’à l’issue de ce 10e Grand Prix de la saison, il accentue encore son avance sur son rival et coéquipier, le Finlandais Valtteri Bottas qui termine 2e et qui permet à Mercedes de s’offrir un 7e doublé depuis le début de la saison.

Dans ce Grand Prix qui, comme en Autriche, fut animé par la lutte entre Ferrari et Red Bull-Honda, la 3e marche du podium revient à Charles Leclerc sur sa Ferrari. À 13 tours de l’arrivée, le Monégasque de 21 ans a bénéficié de l’erreur de son co-équipier Sebastian Vettel, qui a percuté le Red Bull-Honda de Max Verstappen alors que ces deux protagonistes étaient respectivement 3e et 4e.

Pierre Gasly 4e

Du côté des Français, Pierre Gasly, parti en 5e position, réalise son meilleur résultat en course depuis son arrivée chez Red Bull-Honda : le Normand de 23 ans termine 4e, devant son co-équipier Max Verstappen. Chez Renault, Daniel Ricciardo place sa monoplace au 7e rang alors que Niko Hulkenberg termine 11e après avoir longtemps été dans les 10 premiers.

Pour Romain Grosjean, c'est une nouvelle déception sur ce Grand Prix de Grande Bretagne. Le pilote Haas, parti en 14e position avec l’ancien package de sa monoplace, a été percuté dans le 1er tour par son co-équipier Kevin Magnussen. Les deux pilotes de l’écurie américaine ont été contraints à l’abandon.

Prochain Grand Prix le 28 juillet à Hockenheim en Allemagne.