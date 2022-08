F1 – GP de Belgique : la pole pour Carlos Sainz, Verstappen et Leclerc en fond de grille

C’est Max Verstappen (Red Bull Honda) qui a réalisé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix de Belgique sur le mythique tracé de Spa Francorchamps. Mais compte tenu des nombreuses pénalités infligés par la FIA, c’est Carlos Sainz (Ferrari) qui partira en tête dimanche 28 août.

Max Verstappen en tête du championnat du Monde s'élancera donc en 15è position alors que son principal rival pour le titre, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) partira juste derrière.

Pour cette 14è manche du championnat du Monde, 7 pilotes ont été pénalisés pour des changements d'éléments moteur ou de boîte de vitesses : Max Verstappen et Charles Leclerc, mais aussi Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Mick Schumacher et Guanyu Zhou.

Conséquence directe de la pénalité infligée à Max Verstappen, Carlos Sainz auteur du 2è temps des qualifications décroche donc la deuxième pole position de sa carrière. L'Espagnol s’élancera devant le Mexicain Sergio Perez (Red Bull Honda) et Fernando Alonso (Alpine), les 4è et 5è places étant pour les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Georges Russel.

Du côté des pilotes Français, Esteban Ocon a réalisé un très beau 5è temps mais le pilote Alpine étant lui aussi pénalisé pour des changements de moteur, de turbo, de batterie et d’unité de contrôle électronique partira 17è.

Quant à Pierre Gasly auteur du 12è temps des qualifications, il bénéficie de son côté des pénalités de ses adversaires et partira 8è au volant de son AlphaTauri. Le Normand prendra ce dimanche 28 août son 100è départ en Formule 1.



Le départ du Grand Prix de Belgique sera donné dimanche 28 août à 15 heures.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info