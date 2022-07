F1-GP d’Autriche : une course sprint, un Grand Prix et une marée "oranje"

Le record de fréquentation devrait être battu pour ce Grand Prix d’Autriche 2022 : plus de 200.000 spectateurs sont attendus sur le Red Bull Ring, propriété de la boisson énergisante depuis 2005. Situé à Spielberg, petite commune de 5.000 habitants enclavée dans les montagnes styriennes, ce circuit accueille la Formule 1 depuis 2014.

Depuis cette année-là, Mercedes l’a emporté six fois contre quatre victoires pour l’écurie Red Bull, quatre victoires signées Max Verstappen, dont deux obtenues l’an passé (GP d’Autriche et GP de Styrie). Le champion du monde en titre est donc dans son jardin sur ce tracé rapide et vallonné où il sera soutenu par une colonie de supporters néerlandais estimée à plus de 50.000 spectateurs.

Ces fans devraient colorer les tribunes de "oranje", les ventes des billets pour ce Grand Prix étant majoritairement effectuées par l'agence officielle du pilote néerlandais. Entre le regain de popularité de la F1, le titre mondial de Verstappen et son actuel place de leader au championnat, le GP d’Autriche s’annonce donc sous de bons auspices, d’autant qu’il va accueillir la deuxième course sprint de la saison après celle d’Imola (remportée par Verstappen).

Celle-ci se disputera samedi 9 juillet à 16h30. La troisième et dernière course sprint du championnat du monde 2022 aura lieu en novembre au Brésil. Cette course sprint de 30 minutes déterminera la grille de départ de la course principale du dimanche, programmée à 15h. Elle rapporte 8 points au vainqueur, 7 au 2e, 6 au 3e, 5 au 4e, 4 au 5e, 3 au 6e, 2 au 7e et enfin 1 au 8e.

GP d'Autriche : le programme

Vendredi 8 juillet : essais libres à 13h30, qualifications à 17h

Samedi 9 juillet : essais libres à 12h30, course sprint à 16h30

Dimanche 10 juillet : départ du Grand Prix à 15h00

