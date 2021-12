F1-GP d'Abou Dhabi : Verstappen-Hamilton, duel final entre la fougue et l’expérience

La grande finale de la saison 2021 va se disputer dimanche 12 décembre (14h) à Abou Dhabi, où les débats s’annoncent palpitants mais surtout très chauds sur le circuit Yas Marina entre les deux prétendants au titre que sont le Néerlandais Max Verstappen (24 ans) et le Britannique Lewis Hamilton (36 ans).

Les deux leaders, qui ont passé une grande partie de la saison à se rendre coup pour coup plus d’une vingtaine de fois lors de dépassements plus ou moins réglementaires, avaient aussi atteints les limites de l’acceptable comme à Silverstone, où Hamilton avait sorti Verstappen dès le premier tour, où à Monza où le Néerlandais avait empêché le septuple champion du monde de le doubler à la première chicane, finissant même par lui monter dessus.

"On espère simplement que pour ce final le combat sera loyal, car ce qu’ils nous ont encore montré à Djeddah n’était pas très beau", explique Romain Grosjean, qui l’an passé était en Formule 1 et côtoyait les deux pilotes.

Verstappen n’aime pas perdre

Mais voilà, Verstappen le fougueux, est un pilote qui n’aime pas perdre, et ça ne date pas d’hier, selon Anthony Abasse qui courait contre lui il y a quelques années en championnat du monde de karting. "Il a toujours été comme ça, il était prêt à tout et n’hésitait pas à aller jusqu’à l’accrochage pour gagner".

Max Verstappen, fils de l'ancien pilote de F1 Jos Verstappen, a toujours eu ce mental de gagnant. Bas Leinders, pilote automobile belge, le décrit également comme "quelqu’un d’impatient qui ne lâche rien, capable même d’aller jusqu’à la limite".

Le titre sera beaucoup plus beau s’il est obtenu à la régulière Philippe Alliot, ancien pilote McLaren

C’est évidemment ce que personne ne souhaite. "Le titre sera beaucoup plus beau s’il est obtenu à la régulière", estime Philippe Alliot, ancien pilote McLaren. "L’avantage allant à Lewis qui sera, je pense, champion du monde pour la huitième fois", ajoute Romain Grosjean.



C’est aussi l’avis de Daniel Ortelli, auteur de la biographie consacrée à Lewis Hamilton. "Lewis a une sérénité à toute épreuve, il est plus zen et a une capacité à se sortir de situations compliquées, comme on l’a vu dimanche dernier en Arabie Saoudite".