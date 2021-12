F1-GP d'Abou Dhabi : à quelle heure est donné le départ ? Qui diffuse la course ?

C'est l'épilogue d'un passionnant mano a mano : à égalité avant le dernier Grand Prix de la saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent un ultime duel, dimanche 12 décembre à Abou Dhabi, avec pour enjeu le titre de champion du monde de Formule 1. Le départ de ce 22e et dernier Grand Prix de la saison est fixé à 14h00 heure française. La course sera à suivre à la télévision seulement sur Canal+.

Pour le Britannique de Mercedes, ce serait à 36 ans le huitième sacre et un record absolu, avec une couronne de plus que l'Allemand Michael Schumacher. Pour le Néerlandais de Red Bull, 24 ans, ce serait le premier. Et la première fois depuis 2014 que Mercedes ne placerait pas l'un de ses pilotes à la première place.

Pour la 30e fois depuis la création du championnat en 1950, le titre se décide donc lors de l'ultime course. Mais c'est la deuxième fois seulement, après 1974, que les deux derniers rivaux se présentent à égalité de points, 369,5 précisément après 21 Grands Prix. Hamilton, qui a décroché trois victoires lors des trois dernières manches, a pour lui la tendance. Mais Verstappen a un autre avantage : ses neuf succès cette année contre huit au Britannique.