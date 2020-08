F1 - GP de Barcelone : Hamilton reprend la main, Gasly dans les points

et AFP

publié le 16/08/2020 à 17:10

Quatrième victoire en six courses pour Lewis Hamilton en 2020. Parti de la pole position et jamais inquiété sur le circuit de Barcelona-Catalunya à Montmelo, au nord-est de Barcelone, le pilote britannique (Mercedes) a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et son coéquipier finlandais Valtteri Bottas, que Verstappen a réussi à dépasser au départ.

Le sextuple champion du monde (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019) possède désormais 132 points au classement des pilotes contre 95 pour Verstappen, 89 pour Bottas et 45 pour le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), contraint à l'abandon peu après la mi-course à cause d'un problème électrique. Son moteur s'est arrêté subitement en passant sur un vibreur.

Les Racing Point du Canadien Lance Stroll et du Mexicain Sergio Pérez terminent aux 4e et 5e places. L'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren), l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull), le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et le Britannique Lando Norris (McLaren) complètent le top 10.

La galère continue pour Grosjean

Les deux autres Français, Esteban Ocon (Renault), 13e, et Romain Grosjean (Haas), 19e et dernier, se classent eux hors des points. Ocon pointe à la 11e place au championnat du monde (16 points), Gasly à la 13e (14 pts), Grosjean à la 18e (aucun point).