Équipe de France de rugby : l'heure de Ramos a-t-elle enfin sonné ?

Et si l'heure de Thomas Ramos en Bleu avait enfin sonné ? Souvent cantonné dans un rôle de doublure, il devrait être titularisé ce samedi 5 novembre en l'absence de son coéquipier toulousain Melvyn Jaminet, blessé, pour le premier test automnal contre l'Australie au Stade de France. Le joueur de 27 ans et 17 sélections enchaîne depuis plus d'un mois les performances de haut niveau en Top 14 avec Toulouse, au poste de demi d'ouverture et pourrait avoir une carte à jouer à quelques mois de la coupe du monde 2023.

Très fiable face aux perches et précieux dans l'animation, l'arrière de métier a parfaitement suppléé Romain Ntamack, touché à une cheville. Une polyvalence 10-15 qui peut aussi bien être un atout que le desservir, tant sa capacité à couvrir les deux postes en fait un remplaçant idéal. De toutes les feuilles de match du XV de France lors du dernier Tournoi des six nations, Ramos avait dû se contenter de miettes : 19 minutes au total en trois bouts de matches contre l'Italie, l'Ecosse et l'Angleterre.

Depuis sa prise de fonctions en 2020, Fabien Galthié ne l'a titularisé qu'à une seule reprise, cette année-là, dans les conditions particulières d'une "Coupe d'automne des nations" instaurée du fait de la pandémie et lors de laquelle le sélectionneur avait été contraint à une large revue d'effectif.

Après lui avoir tour à tour préféré Anthony Bouthier, Brice Dulin et Melvyn Jaminet, le sélectionneur, qui annoncera ce jeudi à 12h depuis Marcoussis sa liste des 23 pour défier les Wallabies, devrait cette fois l'aligner d'entrée à l'arrière. "C'est quelqu'un qui pue le rugby, qui peut jouer partout. Il est tellement bon sur ses prestations avec le Stade toulousain que je trouve normal qu'il soit là aujourd'hui", avait estimé la semaine dernière son coéquipier toulousain Anthony Jelonch.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info