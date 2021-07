"Les puncheurs vont se régaler, annonce le directeur de course Thierry Gouvenou. Dans le final, on enchaîne les côtes dans le Morvan, c'est quasiment sans répit". Le traceur du Tour précise que la ville d'arrivée a été choisie par rapport à la dernière difficulté, l'inédit et spectaculaire Signal d'Uchon (2e catégorie, 5,7 km à 5,7 %), à la moyenne trompeuse en raison d'une courte descente en son milieu.

"Les 1.500 derniers mètres sont à 11,8 % avec une pointe à 18 %", relève Thierry Gouvenou qui évoque par comparaison le mur de Huy où la Flèche Wallonne se conclut chaque printemps. Ce Liège-Bastogne-Liège miniature dans les 90 derniers km comporte cinq côtes classées. Le sommet du Signal d'Uchon, doté de bonifications pour les trois premiers au sommet (8, 5 et 2 secondes), est situé à 18 km de l'arrivée, avant une dernière petite côte aux 8 km.

Le Creusot (22.000 habitants), ville-étape pour la troisième fois, avait accueilli en 2006 un départ de contre-la-montre à la veille de l'arrivée. Départ fictif de Vierzon à 11h00, réel à 11h15, arrivée au Creusot entre 17h05 et 17h45.

Tour de France 2021 : le profil de la 7e étape Crédit : Sophie RAMIS, Kenan AUGEARD / AFP

Le film de la journée :

12h04 - 28 coureurs échappés avec la présence de Van der Poel. 24 secondes d'avance sur le peloton conduit par l'équipe UAE de Pogacar.



12h01 - Le maillot jaune se retrouve encore dans un groupe d'une trentaine de coureurs qui s'est détaché à l'avant, avec Van Aert, Cavendish mais pas Alaphilippe. Le trou est fait.

11h58 - Peloton de nouveau groupé mais en file indienne à 210 km de l'arrivée. Tony Martin tente d'accélérer.



11h52 - Un groupe royal avec Alaphilippe, Van der Poel et Van Aert se détache de l'avant du peloton mais l'équipe de Pogacar ne le laisse pas prendre le champ et le rattrape.



11h50 - La moyenne depuis le départ est de 55 km/h. Le maillot jaune Van der Poel est souvent dans les premières positions pour ne pas laisser filer Van Aert.

11h43 - À l'approche de Bourges, l'Allemand Jonas Rutsch tente à son tour de sortir, en vain. 25 km ont été parcourus.



11h38 - Toujours beaucoup de tentatives à l'avant mais personne ne parvient à créer d'écart significatif.



11h29 - Le peloton est totalement étiré dans la traversée de Mehun-sur-Yèvre.



11h22 - Toutes les équipes souhaitant placer au moins un homme dans la bonne échappée du jour, celle-ci n'est pas encore formée. Le peloton roule à vivre allure en file indienne.

11h16 - C'est parti pour cette 7e étape. Le Belge Victor Campenaerts est le premier attaquant.



11h11 - Rappel du top 30 du classement général :



1. Mathieu van der Poel (NED/Alpecin) 20 h 09:17.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 8.

3. Wout van Aert (BEL/JUM) 30.

4. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 48.

5. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 1:21.

6. Pierre Latour (FRA/TOT) 1:28.

7. Rigoberto Uran (COL/EF1) 1:29.

8. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 1:43.

9. Richard Carapaz (ECU/INE) 1:44.

10. Primoz Roglic (SLO/JUM) 1:48.

11. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 1:49.

12. Geraint Thomas (GBR/INE) 1:54.

13. Wilco Kelderman (NED/BOR) 1:56.

14. Enric Mas (ESP/MOV) 1:58.

15. Bauke Mollema (NED/TRE) 2:08.

16. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 2:16.

17. David Gaudu (FRA/GFJ) 2:35.

18. Nairo Quintana (COL/ARK) 2:45.

19. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) 2:55.

20. Sergio Higuita (COL/EF1) 3:06.

21. Pello Bilbao (ESP/BAH) 3:24.

22. Esteban Chaves (COL/BIK) 3:24.

23. Soren Kragh Andersen (DEN/DSM) 3:38.

24. Sergio Henao (COL/QHU) 3:55.

25. Richie Porte (AUS/INE) 3:58.

26. Lucas Hamilton (AUS/BIK) 3:59.

27. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 4:23.

28. Toms Skujins (LAT/TRE) 4:29.

29. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 4:31.

30. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 4:39.

...



11h04 - 6 km avant le départ réel.



11h00 - Le départ fictif a été donné à Vierzon.



10h55 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 7e étape.