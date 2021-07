VIDÉO - Tour de France 2021 : grosse chute à l'arrière du peloton

La 13e étape du Tour de France entre Nîmes et Carcassonne, relativement plate avant d'arriver dans les Pyrénées, a été grandement secouée par une nouvelle lourde chute à 63km de l'arrivée. Sur les routes étroites du sud l'étape du jour s'est animée.

Au milieu d'un peloton nerveux et secoué par les attaques, un coureur se fait surprendre par la présence de gravillons sur la chaussée, au bord d'un ravin. Rapidement, une quinzaine de coureurs se retrouve au sol. Plusieurs cyclistes dont le Danois Soren Kragh-Andersen sont tombés en bas du fossé, heureusement arrêtés par les buissons.

Les Français Benoît Cosnefroy et Nacer Bouhanni ont fait les frais de cet incident, mais ont pu repartir. Moins chanceux, l'Australien Simon Yates et l'Allemand Roger Kluge ont dû abandonner. Ils sont les 31e et 32e coureurs à quitter cette Grande Boucle.