publié le 23/07/2019 à 13:10

Onzième journée en jaune pour Julian Alaphilippe sur ce Tour de France qu'il domine toujours à la sortie des Alpes avec 1 minute et 35 secondes d'avance sur le tenant du titre gallois, Geraint Thomas, 1'47" sur le Néerlandais Steven Kruijswijk et 1'50" sur un autre Français, Thibaut Pinot.

Il y a de fortes chances que le coureur de 27 ans conserve sa tunique de leader une journée de plus. Cette 16e étape propose une boucle de 177 km a priori sans difficulté majeure au Nord de Nîmes. La course passe par le Pont du Gard, la merveille de l'antiquité qui sera empruntée pour la première fois par les coureurs du Tour, une vingtaine de kilomètres après le départ donné devant les Arènes nîmoises, autre témoignage de l'époque romaine.

Le parcours, tracé en intégralité dans le département du Gard, frôle les montagneuses Cévennes sans s'y aventurer. L'arrivée est jugée au bout d'une ligne droite de 3 km, dont les 380 derniers mètres à vue. Pour les sprinteurs, la victoire est en vue sous réserve que le vent ne facilite pas la formation de bordures et surtout que l'échappée prévisible soit reprise à temps.



Départ fictif à 13h20, réel à 13h30. Arrivée prévue entre 17h16 (à 47 km/h de moyenne) et 17h37 (à 43 km/h de moyenne).

Tour de France 2019 : le parcours de la 16e étape Crédit : Laurence SAUBADU / AFP

Le film de la journée :

14h21 - L'écart augmente légèrement mais n'atteint pas les 2 minutes entre les échappés et le peloton : 1'44" à 142 km de Nîmes.



14h13 - Le peloton desserre légèrement l'étreinte : 1'30" d'avance pour les 5 hommes de tête.



14h08 - 150 km à parcourir et toujours seulement 1'10" de marge pour les 5 fuyards.



14h03 - Les coureurs passent sur le Pont du Gard.

¿ The peloton crossed the Pont du Gard 1'30" behind the breakaway, led by the sprinters' teams.

¿ Le peloton a traversé le Pont du Gard 1'30" après l'échappée, mené par les équipes de sprinters.#TDF2019 pic.twitter.com/x6qdX0bSSy — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2019

13h55 - Gougeard, Rossetto, Ourselin, Bak et Wisniowski peiunent à freuser l'écart : 1'28" à 159 km de l'arrivée.



13h49 - L'avance des 5 échappés est de 1 minute 10 à 164 km de la ligne.

Lotto Soudal, UAE et Jumbo Visma ne semblent pas décidés à laisser une grosse avance aux échappés. En 3ème semaine, on ne veut sans doute pas avoir à combler un écart trop important. Une petite minute est laissée pour l'instant. #TDF2019 pic.twitter.com/7kBMLAFe2v — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 23, 2019

13h46 - À 13h35, le thermomètre affichait déjà 37 degrés. Il devrait monter progressivement au fil de l'après-midi, pour atteindre la barre des 40 degrés.



13h44 - Tony Martin roule en tête de peloton pour la Jumbo, qui vise la victoire d'étape au sprint avec Dylan Groenewegen. Les lotto-Soudal de Caleb Ewan sont juste derrière.



13h43 - 43 secondes de marge pour les 5 hommes de tête à 168,5 km de l'arrivée.



13h40 - Un groupe de 5 se détachent et prend 21 secondes d'avance sur le peloton. Il y a là les Français Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Stéphane Rossetto (Cofidis), Paul Ourselin (Total Direct Énergie), le Danois Lars Bak (Dimension Data) et le Polonais Lukasz Wisniowski (CCC).

Gougeard et Rossetto suivis par 3 hommes. L'échappée se forme. #TDF2019 pic.twitter.com/dqJpAcG1xg — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 23, 2019

13h37 - Alexis Gougeard et Stéphane Rossetto désormais à l'attaque. Peloton en file indienne.



13h36 - Un coureur de la Total Direct Énergie lance la première offensive.



13h35 - C'est parti pour cette 16e étape sur 21. Ils sont 163 au départ.

KM 0 passé, Alexander Kristoff victime d'un souci mécanique a retardé le départ réel. Christian Prudhomme attend quelques kilomètres avant d'agiter son drapeau, c'est maintenant bien parti pour cette étape de transition dans le Gard.#TDF2019 pic.twitter.com/bGwOVLFriU — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 23, 2019

13h30 - Christian Prudhomme retarde quelques hectomètres le départ réel. Un coureur a probablement eu un problème mécanique dans le défilé.



13h27 - "Une minute trente d'avance, c'est beaucoup et peu à la fois, a déclaré Julian Alaphilippe lors de la journée de repos. Une défaillance dans un col de 15, 20 kilomètres et c'est terminé".



13h23 - Romain Bardet est 19e du classement général à plus de 27 minutes de Julian Alaphilippe.

Bardet : "Je suis pleinement dans ma 3ème semaine, j'ai hâte que les Alpes arrivent. Ça serait beau de décrocher un succès. En ce qui concerne Julian et Thibaut, je suis content pour eux. Bien sûr j'aimerais être à leur niveau, c'est comme ça." #TDF2019 pic.twitter.com/rud9eF4Sgp — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 23, 2019

13h20 - Le départ fictif vient d'être donné à Nîmes.



13h14 - Le top 20 du classement général :



1. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck) 56h11'29"2. Geraint Thomas (GBR/INE) à 1'35"

3. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1'47"

4. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 1'50"

5. Egan Bernal (COL/INE) 2'02"

6. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 2'14"

7. Mikel Landa (ESP/MOV) 4'54"8. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 5'00"

9. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 5'27"

10. Rigoberto Uran (COL/EF1) 5'33"

11. Richie Porte (AUS/TRE) 6:30"

12. Warren Barguil (FRA/ARK) 7:22"

13. Nairo Quintana (COL/MOV) 8:28"

14. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 11'04"

15. Daniel Martin (IRL/UAE) 11'39"

16. Guillaume Martin (FRA/WGG) 13'42"

17. Fabio Aru (ITA/UAE) 14'15"

18. David Gaudu (FRA/FDJ) 14'31"

19. Romain Bardet (FRA/ALM) 27'12"

20. Xandro Meurisse (BEL/WGG) 28'25"



13h10 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 16e étape.