Au lendemain du titre olympique décroché par Matthieu Androdias et Hugo Boucheron en deux de couple, une nouvelle médaille est encore tombée en aviron pour la France, jeudi 29 juillet. Les premières héroïnes du jour se nomment Claire Bové et Laura Tarantola, médaillées d'argent en deux de couple poids léger.

Voilà qui fait 9 récompenses pour la délégation bleu-blanc-rouge, et bientôt 10 puisque les fleurettistes française Ysaora Thibus, Anita Blaze et Pauline Ranvier se sont qualifiées pour la finale au terme d'une remontée incroyable face à l'Italie l'Italie (45-43). Rendez-vous à 12h55 heure française pour connaître le métal : or ou argent pour les Bleues, opposées à la Russie concourant sous pavillon neutre.

La 11e médaille est également dans la poche grâce à Charline Picon en planche à voile, avant même les dernières courses jusqu'à samedi. Et la 12e est peut-être aussi à venir en judo, à la veille du tournoi de Teddy Riner : Madeleine Malonga est en demi-finale dans la catégorie des -78 kg (peu après 10h). En revanche, pas de podium en canoë (C1) pour Marjorie Delassus, 4e de la finale.

Le film de la journée :

09h59 - Humbert mène 5-4 face à Khachanov en quarts de finale au tennis. Le Français va servir pour revenir à une manche partout.



09h54 - Lisa Barbelin, dernière chance de médaille française en tir à l'arc, est qualifiée jeudi pour les 16e de finale. La championne d'Europe et N.2 mondiale a battu l'Italienne Tatiana Andreoli 6-2, en alignant notamment trois 10 lors du dernier set. Prochain match à 10h05.



09h41 - Ugo Humbert a breaké Karen Khachanov dans la 2e manche : 3-2 pour le Français, service à suivre.



09h30 - Jessica Fox première championne olympique de C1 de l'histoire, la Française Marjorie Delassus échoue à la 4e place.



09h27 - Marjorie Delassus toujours 3e mais il reste une concurrente de taille : la favorite australienne Jessica Fox, déjà triple médaillée olympique en kayak.



09h24 - Marjorie Delassus reste 3e après le passage de la Brésilienne Ana Satila. Il reste deux concurrentes en lice.



09h22 - Ugo Humbert a perdu le 1er set 7-6 face à Karen Khachanov.



09h20 - Marjorie Delassus recule à la 3e place après le passage de l'Allemande Andrea Herzog.



09h16 - Marjorie Delassus prend la 2e place provisoire. Il reste quatre concurrentes en lice.



09h14 - C'est parti pour Marjorie Delassus en finale du C1.

09h12 - Jeu décisif entre Humbert et Khachanov au tennis. Le Russe mène 3-1.



09h04 - La France est également assurée de décrocher une 11e médaille grâce à Charline Picon en planche à voile. À 36 ans, la Charentaise, actuelle 3e au classement derrière la Chinoise Lu Yinxiu et la Britannique Emma Wilson, peut réaliser samedi un doublé inédit.



08h55 - Début de la finale du C1 chez les dames. Marjorie Delassus s'élancera en 6e position.



08h48 - En tennis, Ugo Humbert est en train de disputer son quart face à Kareen Khachano. Le Français mène 4 jeux à 3 dans le 1er set.



08h45 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.