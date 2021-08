Six médailles samedi 31 juillet, un record pour l'équipe de France olympique sur une journée sur ces Jeux (mais pas dans l'histoire). Combien le lendemain ? Pour l'instant deux. Florent Manaudou a d'abord pris la 2e place de la finale du 50 m nage libre derrière l'intouchable Américain Caleb Dressel.

En escrime, les fleurettistes Enzo Lefort, Maxime Pauty, Julien Mertine (Erwann Le Pechoux remplaçant) ont remporté leur quart de finale face à l'Egypte puis leur demie face au Japon. Les voilà en finale (12h50) face à la Russie concourant sous pavillon neutre, avec donc une médaille assurée. Mais de quel métal, or ou argent ?

En gymnastique artistique, Mélanie de Jesus Dos Santos peut créer la sensation en finale des barres asymétriques (12h24). En athlétisme, Jimmy Vicaut devra d'abord se sortir des demi-finales du 100 m (12h15) avant de rêver à la finale (14h50). Rouguy Diallo disputera celle du triple saut à 13h15.

Le film de la journée :

09h58 - Les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova remportent la médaille d'or du tournoi de tennis de double dames après leur victoire en finale face à la paire suisse composée de Viktorija Golubic et Belinda Bencic (7-5, 6-1).

09h50 - 15-15 à la mi-temps entre la France et la Norvège au hand.



09h43 - L'Américain Xander Schauffele sacré champion olympique de golf. Le Slovaque Rory Sabbatini termine à un coup et décroche la médaille d'argent, tandis que sept concurrents doivent encore se départager au trou de play-off pour le gain du bronze.



09h35 - Les Français menés 12-9 par les Norvégiens au hand après 20 minutes.



09h20 - Les Bleus du hand sont en piste face à la Norvège pour leur dernier match du 1er tour. 2-2 après 5 minutes de jeu.



09h09 - L'équipe de France masculine de tennis de table est en quart de finale après sa victoire nette (3-0) contre Hong Kong avec Simon Gauzy, Emmanuel Lebesson et Alexandre Cassin.



09h00 - Le boxeur Mourad Aliev, éliminé sur disqualification en quart de finale chez les +91 kg, a dénoncé "un scandale" après que le superviseur du tournoi a reconnu "une erreur d'arbitrage", selon le clan français. "Ils reconnaissent qu'ils ont fait une erreur mais comme c'est écrit ils ne peuvent pas revenir sur la décision. C'est un scandale", a dénoncé Aliev sur France Télévisions.

"Il n'y a aucun recours", a ajouté John Dovi, le Directeur technique national de la boxe. "Le superviseur atteste d'une erreur d'arbitrage, il dit qu'il n'y a aucune erreur de la part de Mourad mais ils ne peuvent rien faire". Dès l'annonce de la décision sur le ring, Aliev avait dénoncé une injustice. L'arbitre venait de lui signifier sa disqualification pour un coup de tête porté à son adversaire le Britannique Frazer Clarke.



08h44 - En tennis de table, l'équipe de France masculine est bien partie dans son 8e de finale face à Hong Kong : 2-0 après deux matches. Emmanuel Lebesson peut envoyer les Bleus en quarts après les succès de Simon Gauzy et de la paire Alexandre Cassin-"Manu" Lebesson.



08h33 - Jean-Baptiste Bernaz termine 6e en Laser, l'or revenant à l'Australien Matt Wearn. Le Croate Tonci Stipanovic prend l'argent, le Norvégien Hermann Tomasgaard le bronze.

08h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.