La première opportunité pour décrocher une 22e médaille a été la bonne, et de quelle manière, lundi 2 août à Tokyo : 2e à Rio il y a cinq ans, Jean Quiquampoix a décroché l'or en tir au pistolet à 25 m tir rapide. La Marseillaise a retenti pour la sixième fois au Japon.

Les récompenses suivantes ne peuvent pas venir de la voile, puisque les régates ont été reportées à mardi en raison du vent. Lili Sebesi et Albane Dubois sont engagées en 49er FX dames, Lucas Rual et Émile Amoros en 49er messieurs. Gaëlle Nayo Ketchank est, elle, bien engagée en finale des -87 kg dames en haltérophilie (8h50).

L'un des grands temps forts du jour est attendu à partir de 10h avec le porte-drapeau Samir Aït Saïd en finale des anneaux en gymnastique artistique. En équitation, Karim Laghouag (avec Triton Fontaine), Christopher Six (Totem de Brecey) et Nicolas Touzaint (Absolut Gold*HDC) disputent les qualifications du saut d'obstacles à 10h, avec vue sur la finale de 13h45. Enfin à 14h15 a lieu le 3.000 m steeple messieurs en athlétisme avec Alexis Phelut.

Le film de la journée :

08h54 - Les handballeuses françaises ont arraché leur place en quarts de finale en dominant lundi le Brésil (29-22) dans un match aux airs de 8es. Leur prochain adversaire n'est pas encore connu.



08h43 - Les régates de voile prévues lundi, dont les finales dames et messieurs de 49er, ont été reportées à mardi faute de vent.



08h31 - Les basketteuses françaises sont qualifiées pour les quarts de finale en dépit de leur défaite (93-82) face aux Américaines. En perdant par moins de 15 points d'écart, le seuil à ne pas dépasser dans le cadre d'une égalité avec leurs concurrentes des autres groupes, les Bleues se sont ainsi assurées de finir parmi les deux meilleures 3es.

08h25 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.