publié le 24/09/2019 à 12:00

Place au troisième match dans la poule A à la Coupe du Monde de rugby 2019, mardi 24 septembre. Cette seule rencontre de la journée oppose la Russie aux Samoa. Battus en ouverture par le pays hôte, le Japon (30-10), les "Ours" russes sont en quête de leur premier succès dans un Mondial pour leur deuxième participation.

Les Samoans, qui effectuent de leur côté leur entrée en lice dans la compétition, sont bien expérimentés au plus haut niveau avec huit participations en neuf éditions. Quart-de-finalistes en 1991 et 1995, les joueurs du Pacifique ont cependant régressé depuis. Ils restent sur une 4e place (sur 5) en phase de groupes en 2015.

L'Irlande et le Japon partagent pour l'instant la tête de la poule A avec 5 points. A priori, la 1re place est promise au XV du Trèfle. Japonais, Samoans et Écossais devraient se disputer la 2e et dernière place qualificative pour les quarts.