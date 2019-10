publié le 04/10/2019 à 11:23

L'Italie peut-elle créer une énorme sensation en se qualifiant pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Coupe du Monde ? Vainqueur de ses deux premiers matches face à la Namibie (47-22) et le Canada (48-7), la Squadra Azzura de l'irlandais Conor O'Shea se trouve au pied de deux sommets : l'Afrique du Sud, vendredi 4 octobre (11h45 heure française) puis la Nouvelle-Zélande, samedi 12 octobre (6h45).

Les partenaires du troisième ligne et capitaine Sergio Parisse vont s'appuyer sur leur seul succès face aux Springboks en 13 confrontations pour croire à l'exploit : 20-18 en 2016 lors d'un test match. En cas de succès, ils seront certains de terminer à l'une des deux premières places de la poule B, et éjecteront donc les Sud-Africains du tableau final, ce qui n'est jamais arrivé lorsqu'ils ont disputé le Mondial.

Pour ce match décisif, le sélectionneur de l'Afrique du Sud Rassie Erasmus a choisi de rappeler la plupart de ses cadres après avoir aligné ses réservistes face à la Namibie, balayée (57-3). Les Boks ont débuté leur tournoi par un revers face aux All Blacks (23-13) dans une affiche digne d'une finale. 3es de la poule, Ils comptent 5 points contre 10 aux Italiens et 9 aux Néo-Zélandais.