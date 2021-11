Disparition de Peng Shuai : "On ne peut pas la laisser tomber", lance Alizé Cornet sur RTL

Voilà un signe de plus de l'extrême tension entre Washington et Pékin : le président des USA Joe Biden n'exclut pas un boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver 2022, qui doivent se tenir dans la capitale chinoise du vendredi 4 au dimanche 20 février prochain. Les États-Unis n'enverraient pas de représentants officiels, mais les sportifs pourraient tout de même participer aux épreuves.

Il faut dire que l'inquiétude grandit autour de la disparition de Peng Shuai, cette joueuse de tennis chinoise qui a accusé un ancien dirigeant du régime d'agression sexuelle. L'ancienne numéro 1 mondiale en double (35 ans) n'est plus apparue depuis le début du mois. La Française Alizé Cornet (31 ans) a été la première à poster un message sur les réseaux sociaux.

"Notre priorité absolue à l'heure actuelle, c'est de savoir si Shuai Peng va bien, et je ne comprends pas comment on peut ne pas avoir cette info, s'émeut-elle. Je connais des joueuses qui ont essayé de la joindre et qui n'ont pas réussi. C'est inquiétant parce qu'on se demande ce qu'il se passe (...) Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher, on ne peut pas la laisser tomber, ce n'est pas possible humainement".