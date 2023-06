24 heures du Mans : La Chevrolet de Nascar sera l’attraction de l’édition du centenaire

A chaque édition, le Garage 56 de la voie des stands est réservé à une voiture innovante. Alors en cette année de centenaire, l’Automobile Club de l’Ouest a décidé de l’octroyer à la Chevrolet Camaro qui d'ordinaire évolue dans le championnat américain de stock car, ce championnat baptisé NASCAR.

Cette dernière du Team Hendrick Motorsports ne sera pas admise à concourir pour la victoire finale mais sera classée dans les résultats officiels. C’est le champion du Monde de Formule 1 2009, le Britannique Jenson Button qui sera au volant associé à l’Allemand Mike Rockenfeller vainqueur des 24 heures du Mans 2010 sur Audi et à la star du NASCAR, l’Américain Jimmie Johnson qui est le premier pilote de l'histoire à avoir obtenir cinq titres consécutifs.

La Chevrolet Camaro ZL1 sur laquelle ce trio de pilotes va disputer l’épreuve est équipée d’un moteur V8 5,8 l de 700 chevaux et pour avoir le droit de participer à l’épreuve mancelle, elle a été dotée de phares et de feux arrière, d’un réservoir plus grand, de disques de frein en carbone et de pneus Goodyear spécifiques.

Ce n'est pas la première participation d'une NASCAR aux 24 Heures du Mans. Déjà en 1976 pour célébrer le bicentenaire de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis, deux voitures de stock-car, une Dodge Charger et une Ford Torino avaient disputé l’épreuve. La première n’avait tenu que deux petits tours et fut la première auto à abandonner. La seconde parvint à courir 11 heures en piste avant de renoncer elle aussi, après 104 tours couverts.

Aux Etats-Unis, le championnat de stock-car NASCAR qui se dispute principalement sur des pistes ovales est le sport mécanique roi sur l'ensemble du pays.

