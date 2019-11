Décès de Raymond Poulidor : "On se sent un peu orphelin", confie l'ancien speaker du Tour

publié le 14/11/2019 à 10:02

Il nous a quitté à l'âge de 83 ans laissant dans le sillage de sa roue un nombre de souvenirs et de titres dont il est important de se souvenir. "On se sent un peu orphelin", a confié sur RTL ce jeudi 14 novembre, Daniel Mangeas, ancien speaker du Tour de France.

C'est un peu la fin d'une époque avec la disparition de Raymond Poulidor. "Aux repas de famille, on ne parlait pas de gauche ou de droite. On était soit optimiste, soit Poulidoriste", a-t-il déclaré. "Sa popularité est née en 1962 quand il prend le départ du Tour avec le bras dans le plâtre et termine 3e", se rappelle l'ancien speaker.

Il représentait les régions, se souvient-il. Sa popularité auprès des Français "est quelque chose d'exceptionnel". "Il aimait les gens profondément, il félicitait avec sincérité, avec amour", explique-t-il. "C'était un homme curieux de tout", ajoute-t-il. Concernant sa rivalité avec Jacques Anquetil, l'ancien speaker répond : "À la fin, c’est une véritable amitié profonde qui les unissait".