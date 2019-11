publié le 08/11/2019 à 10:20

À l'occasion du trentième anniversaire de la chute du mur de Berlin, l'historien universitaire et maître de conférence à la Sorbonne Nicolas Offenstdat est l'invité d'Yves Calvi ce mercredi 8 novembre.

L'historien explique la montée de l'extrême-droite dans l'est du pays. "Dans les années 1990, après la chute du mur, on a liquidé toute l'économie de l'ex-Allemagne de l'Est. Il y a eu beaucoup de chômage, qui a touché des millions de gens, parfois très jeunes. Le ressentiment de ces années là est encore présent à l'est", dit-il.

"L'entreprise en RDA, c'était tout. Non seulement vous aviez un emploi garanti à vie mais vous aviez la sécurité sociale, les loisirs gratuits, la vie collective avec les autres. Et tout ça, en quelques années, disparaît", explique l'historien. Ainsi, d'après lui, "il y a tellement d'éléments de séparation entre les deux côtés qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que la fusion des deux Allemagne est achevée". "Comme on dit là-bas, le mur est encore dans les têtes", affirme-t-il.

Nicolas Offenstadt est l'auteur d'Urbex RDA. L'Allemagne de l'Est racontée par ses lieux abandonnés. Un ouvrage qui mélange des photos personnelles et des anecdotes et histoires de lieux qu'il a visités.