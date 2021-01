publié le 31/12/2020 à 14:33

Malgré la crise sanitaire, l'année 2021 devrait commencer pour les amateurs de sports automobiles par une nouvelle édition du Rallye Dakar, comme tous les ans. Le lancement de la course est prévu le dimanche 3 janvier, sa conclusion le 15 janvier. Pour la deuxième année consécutive, tous les départs seront donnés en Arabie Saoudite.

Même pays, mais un parcours malgré tout redessiné. Les moteurs démarreront à Jeddah, au bord de la mer Rouge, où la course se terminera également douze jours plus tard. Un passage par la capitale saoudienne, Riyad, est prévu à l'arrivée de la quatrième et plus longue étape, et au départ de la cinquième, les 6 et 7 janvier. Les compétiteurs bénéficieront d'une journée de repos le 9 janvier.

"Après la découverte du pays en 2020, celui tracé pour l’édition 2021 est dédié à l’exploration, promet l'organisation, en privilégiant toujours la nouveauté, puisque les itinéraires des spéciales sont intégralement inédits ; et en limitant la longueur des secteurs les plus roulants, sur lesquels les différences sont uniquement liées à la puissance des véhicules".

>

Une nouvelle catégorie "classiques"

En tout, 555 sportifs prendront part à la compétition, à bord de 321 véhicules, dont 129 motos et quads, 70 voitures, 54 véhicules légers, 42 camions, et 26 "classiques", une catégorie incluse pour la première fois. Parmi les voitures "classiques", la Peugeot 504, la Sunhill Buggy ou encore la Porsche 911.

L'organisation du Rallye Dakar insiste par ailleurs sur les efforts déployés pour sécuriser la course, marquée dans le passé par des accidents parfois mortels. Des zones à risque ont été identifiées, où les coureurs seront limités à une vitesse maximale de 90 kilomètres/heure. Des alertes sonores alerteront par ailleurs les coureurs en cas de danger imminent.