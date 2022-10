INVITÉ RTL - Tour de France 2023 : Prudhomme attend "les meilleurs épaule contre épaule dès le premier week-end"

Le parcours du Tour de France 2023 a été dévoilé ce jeudi 27 octobre, et il s'avère corsé. En effet, durant les 3 semaines, les coureurs vont devoir franchir les 5 massifs du territoire et grimper 30 cols et côtes, du jamais vu. D'ailleurs, dès le départ le 1er juillet à Bilbao, dans le Pays basque espagnol, les routes seront vallonnées. Un tracé des plus difficiles parfaitement assumé par Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, et invité de RTL ce jeudi.

"On souhaite que les meilleurs coureurs du monde soient épaule contre épaule dès le premier week-end", confirme l'ancien journaliste. "On va utiliser toutes les caractéristiques du Pays basque, qu'on souhaite mettre en exergue. Pour l'arrivée à Bilbao ou le lendemain à San Sebastian, on va avoir des côtes à forts pourcentages dans les derniers kilomètres, pour permettre aux meilleurs puncheurs du monde (Alaphilippe, Van Aert...), mais aussi aux favoris du classement général (Pogacar, Vingegaard), de se mettre en évidence", explique Christian Prudhomme.

Le parcours du Tour de France 2023 Crédit : Handout / ASO / AFP

Il y avait sans doute ici la volonté de mettre les favoris dans le dur dès le début de la compétition. "Nous avons souhaité mettre en évidence des ascensions qui soient rudes, raides, mais pas trop longues" dans les Pyrénées, ajoute le patron de la Grande Boucle. Le but avancé est "de permettre aux puncheurs en grande forme de résister aux grimpeurs du Tour de France".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info