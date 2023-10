ÉDITO - Antoine Dupont : podologue, directeur commercial ou infirmier... Ces homonymes du capitaine des Bleus

On connait tous Antoine Dupont le rugbyman, mais connaissez-vous Antoine Dupont le podologue, ou Antoine Dupont le directeur commercial en informatique ? Vous secouez un arbre, il en tombe quelques-uns des Antoine Dupont. C’est aussi courant que Philippe Martin. C’est ce que Le Figaro s’est amusé à faire : chercher les homonymes d’Antoine Dupont et leur demander ce que ça leur fait de partager un nom aussi célèbre, alors que le capitaine du XV de France devrait faire son retour dimanche pour les quarts de finale face à l’Afrique du Sud.

Antoine Dupont le podologue, pas de chance, est plus foot que rugby, mais comme il habite à Vaulx-en-Velin et il lui est arrivé d’aller voir l’équipe de Lyon, le Lyon Olympique universitaire rugby. Comme il est podologue, son numéro de téléphone (son 06) est visible sur internet et il raconte le nombre affolant de photos, de trophées, de médailles et même des mots d’amour qu’il reçoit.

Antoine Dupont le directeur du développement dans le secteur informatique, lui, aime tous les sports, pas particulièrement le rugby mais il suit quand même. Dans son boulot, on dit de lui qu’il est un bon animateur d’équipe, loyal, généreux, énergique, ce qui lui fait un certain nombre de points communs avec son homonyme.

Et puis on a un Antoine Dupont infirmier, au centre hospitalier de Vendée à La Roche-sur-Yon qui a eu en soins récemment, un jeune accidenté en scooter qui s’était cassé... Le plancher orbital, ça ne s’invente pas. Alors chacun bien sûr, est le vrai Antoine Dupont, mais notre Antoine Dupont est unique.