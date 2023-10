Coupe du monde de rugby : le XV de France écrase l'Italie et file en quarts de finale

Certains voyaient en ce France-Italie un véritable "huitième de finale" de la Coupe du monde de rugby. Ce quatrième et dernier match de poules, vendredi 6 octobre au soir à Lyon, a pourtant tourné à la correction. Le XV de France, beaucoup trop fort, s'est facilement qualifié pour les quarts de finale en humiliant de bien faibles Azzurri (60-7). Avec ce quatrième succès (bonifié) en autant de rencontres, les hommes du sélectionneur Fabien Galthié terminent premiers de leur groupe, devant la Nouvelle-Zélande. Ils joueront leur quart de finale dimanche 15 octobre, probablement face à l'Afrique du Sud, championne du monde en titre. Autant dire que l'adversité sera toute autre que vendredi soir.

La fête a néanmoins été belle dans un Groupama Stadium plein à craquer et en fête pour célébrer un XV de France enchanteur, avec huit essais et des séquences collectives sublimes. L'ailier Damian Penaud, toujours aussi décisif, a inscrit le premier de ses deux essais dès la deuxième minute, ouvrant la voie d'une large victoire. L'autre ailier, le jeune prodige Louis Bielle-Biarrey, a confirmé avec un essai son nouveau statut de titulaire à seulement 20 ans. Antoine Dupont, en costume et que tout le rugby français espère voir sur le terrain pour le quart de finale, a dû apprécier le spectacle.

Les Italiens, eux, ont à l'inverse vécu un véritable chemin de croix. Les Azzurri, qui avaient pourtant réussi à battre le pays de Galles et et l'Australie ces deux dernières années, ont mesuré le gouffre qui les sépare toujours des grandes nations. Cette large défaite s'ajoute à celle concédée il y a une semaine contre la Nouvelle-Zélande, sur le score de 96-17. Et encore une fois l'Italie reste aux portes des quarts de finale de la Coupe du monde, un stade qu'elle n'a jamais réussi à atteindre. Un stade que le XV de France, lui, espère n'être qu'une étape vers un glorieux chemin.