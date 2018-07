Coupe Davis : France-Serbie au Vélodrome, "ça aurait de la gueule" pour Noah

publié le 25/04/2017 à 18:56

Après le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, d'ordinaire enceinte du club de football de Lille, le stade Vélodrome de Marseille va-t-il à son tour accueillir des matches de tennis, sur terre battue, à ciel ouvert cette fois ? Qualifiée pour les demi-finales de la 106e édition de la Coupe Davis après son succès (4-1) face à une Grande-Bretagne privée d'Andy Murray, la France se frottera à la Serbie de Novak Djokovic du vendredi 15 au dimanche 17 septembre prochain.



Yannick Noah et ses joueurs auront l'avantage de recevoir et de choisir leur surface. La tendance serait à la terre battue, en extérieur. Cinq villes se sont d'ores et déjà portées candidates à l'organisation de l'événement, Nantes, Le Touquet, Grenoble, Montpellier et Marseille. Dans la cité phocéenne, il se murmure que la rencontre pourrait avoir lieu au stade Vélodrome, ce qui enthousiasme le capitaine.

"Ouais ça serait bien, ça aurait de la gueule, ça serait trop top, a avoué celui qui est de retour à la tête des Bleus depuis la saison passée. En plus, nous on est un peu tous des malades de foot..." S'il estime qu'il y a "d'autres villes aussi très excitantes", il assure qu'il n'est "pas en train de lancer quoi que ce soit", "qu'on n'en est pas là", le chanteur de 56 ans reconnaît encore "que quand tu parles de Marseille, d'un coup je fais 'oh putaing'".

Vue du stade Vélodrome et de la ville de Marseille en octobre 2014

Le Tour de France y passera en juillet

Rénové de 2011 à 2014, le stade Vélodrome est désormais doté de 67.000 places en configuration football. Le 22 juillet prochain, il accueillera le départ et l'arrivée de l'avant-dernière étape du Tour de France cycliste, un contre-la-montre individuel de 23 km. En novembre 2014, la finale de la Coupe Davis France-Suisse s'était jouée sur la terre battue de Villeneuve-d'Ascq, avec un nouveau record de spectateurs à la clef, 27.432.