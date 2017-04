et AFP

publié le 20/04/2017 à 01:44

La tennis­wo­man la plus titrée de l'histoire des États-Unis est bien enceinte. L'agent de Serena Williams a confirmé l'heureuse nouvelle, quelques heures après que la sportive a posté un selfie sur le réseau Snapchat dévoilant un petit ventre de grossesse.



En légende du cliché, qui est resté une vingtaine de minutes en ligne, on pouvait lire "20 weeks", soit "20 semaines", suggérant ainsi que l'actuelle numéro 2 mondiale au clas­se­ment WTA serait enceinte de 4 mois et demi. "Je suis heureuse de confirmer que Serena attend un enfant pour cet automne", a depuis confié Kelly Bush Novak, son agent.

Absente depuis fin janvier et sa victoire à l'Open d'Australie, son 23e titre du Grand Chelem, l'Américaine de 35 ans avait déclaré forfait pour Indian Wells et Miami en raison d'une blessure au genou gauche. En décembre, Serena Williams avait annoncé ses fiançailles avec Alexis Ohanian, co-fondateur de la plateforme Reddit âgé de 32 ans. Elle devrait donc mettre un terme à sa saison avant même le coup d'envoi de Roland-Garros le 28 mai prochain.

Serena Williams announces she is pregnant! ¿ https://t.co/kiRoRXlIMN pic.twitter.com/Utg3WvU6l0 — SI Tennis (@SI_Tennis) 19 avril 2017