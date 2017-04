publié le 08/04/2017 à 17:32

Au terme d'un match spectaculaire et intense (comme ont l'habitude de nous offrir les doubles), l'équipe de France de tennis accède aux demi-finales de la Coupe Davis. Le duo Nicolas Mahut-Julien Benneteau a dominé la Grande-Bretagne, composée d'Inglot et Murray (7-6[7], 5-7, 7-5, 7-5).



Déjà vainqueur deux fois par Lucas Pouille et Jérémy Chardy (face à Kyle Edmund et Daniel Evans) lors des premiers matches simples de ce vendredi 7 avril, les Bleus ont donc facilement disposé des Britanniques sur le score de 3-0. La France affrontera la Serbie ou l'Espagne en septembre, à domicile.



Les Français, comme les Britanniques, étaient privés de leurs meilleurs joueurs (Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Andy Murray) et c'est la plus grande densité du tennis français qui a fait la différence. Pour le double, Yannick Noah, le capitaine, avait fait appel à Julien Benneteau pour suppléer le titulaire habituel Pierre-Hugues Herbert, blessé, aux côtés de Mahut. Les deux vétérans, âgés de 35 ans, se connaissent parfaitement pour avoir joué plus de 200 matches ensemble.

Les matches de dimanche sans enjeu

Ils l'ont emporté dans un match extrêmement serré (3h20), après avoir été en difficulté quand les Britanniques ont eu le break dans la troisième manche. Les Français, solides au service et en retour, ont retourné la situation en profitant de la friabilité de Murray sur sa mise en jeu et des quelques maladresses d'Inglot à la volée. Les deux derniers simples de dimanche seront sans enjeu.