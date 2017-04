Monte-Carlo : Nadal s'offre un 10e titre en Principauté

publié le 23/04/2017 à 16:02

Rafael Nadal a remporté pour la dixième fois le Masters 1000 de Monte-Carlo et est devenu le joueur le plus titré sur terre battue dans l'ère professionnelle après une démonstration contre son compatriote Albert Ramos (6-1, 6-3) dimanche. Avec 50 trophées sur l'ocre, l'Espagnol, 30 ans, dépasse désormais d'une longueur l'Argentin Guillermo Vilas, qu'il avait rejoint au palmarès il y a près d'un an à Barcelone





L'ancien numéro 1 mondial (7e actuellement) s'est procuré trois balles de break dès le premier jeu de service de son adversaire mais ses coups n'ont pas fait mouche. Ce n'était que partie remise puisque Ramos, dont c'était la première finale en Masters 1000, n'allait plus inscrire le moindre jeu avant le second set.

Le Catalan de 29 ans, gaucher comme Nadal, n'a pas reproduit le niveau des tours précédents où Murray et le Croate Marin Cilic (8e), notamment, avaient buté sur lui.