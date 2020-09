Coronavirus : les tennismen français de l'US Open bloqués aux États-Unis

publié le 05/09/2020 à 13:14

Les joueurs de tennis français de l'US Open vont devoir prendre leur mal en patience puisqu’ils ont été en contact avec Benoît Paire, testé positif au coronavirus. Ils sont bloqués outre-Atlantique à New York : sportifs de haut niveau ou pas, ils ne peuvent pas déroger à la règle sanitaire.



Richard Gasquet et Édouard Roger-Vasselin, notamment, ont tout essayé pour activer leur retour. Ils ont proposé de payer un jet privé et promis de rester en quarantaine en arrivant en France, mais leur demande a été refusée. Pour ne pas rester dans leur chambre d’hôtel, ils ont émis l’idée de louer une maison tous ensemble, comme dans une émission de téléréalité, surveillée 24h/24h sans autorisation de sortir. Mais là encore, leur demande a été déboutée.

Résultat : ils sont confinés 24h/24h dans leur chambre d’hôtel alors que tous les tests qu’ils ont passés depuis six jours se sont révélés négatifs. Les sportifs seront autorisés à sortir uniquement en fin de semaine prochaine. Les tennismen pourront alors se rendre à l’aéroport pour rentrer à Paris, sans avoir pu taper la balle une seule fois.