publié le 12/08/2020 à 09:02

Comment celui qui se qualifiait lui-même de "crevette" à 16 ans, alors qu'il mesurait 1,42 m et pesait 34 kg, est-il parvenu à devenir champion olympique de boxe cinq ans plus tard ? Pourquoi arborait-il à Sydney un drapeau bleu-blanc-rouge sur l'arrière de son crâne aux cheveux peroxydés ? D'où vient le prénom de son fils, Joseph-Ali ? Quelle est sa plus grande fierté ?

Dans ce 6e épisode de "Une médaille, une histoire" version été 2020, Brahim Asloum se confie et revient sur son parcours de boxeur qui lui a notamment permis de décrocher l'or olympique aux Jeux de Sydney en l'an 2000. Aujourd'hui âgé de 41 ans, le natif de Bourgoin-Jallieu (Isère) était plutôt programmé pour ceux d'Athènes, quatre ans plus tard. Mais à 21 ans, après des mois de souffrance en silence à son arrivée à l'Insep, il débarque conquérant en Australie.

Sur le ring, c'est une machine. Pour parvenir en finale de la catégorie des mi-mouches (46-49 kg), il bat notamment le champion olympique en titre, le champion du monde et le champion d'Europe. Le 30 septembre, il s'impose sans contestation en finale contre l'Espagnol Rafael Lozano pour devenir le premier Français champion olympique de boxe depuis 1936.

>> Une médaille, une histoire, une série d'entretiens exceptionnels avec des légendes du sport français. Laure Manaudou, Jean Galfione ou encore David Douillet racontent ce jour qui a changé leur vie, ce jour où ils ont décroché l'or olympique, ce jour où ils ont tutoyé l’excellence. Un podcast RTL Originals.