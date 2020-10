3. Comment Pierre Durand et Jappeloup ont décroché l'or aux JO de Séoul

publié le 22/07/2020 à 09:02

Cette histoire, c'est celle d'un duo magique. D'un côté Pierre Durand, un cavalier qui rêvait depuis son adolescence de devenir champion olympique. De l'autre Jappeloup, un petit cheval (1,58 m) que rien ne prédestinait à un tel sacre. Le 2 octobre 1988, aux Jeux de Séoul, en Corée du Sud, ils décrochent le Graal, la médaille d'or.

Quatre ans plus tôt, à Los Angeles, le même attelage avait privé l'équipe de France du podium en raison d'une chute. Cette fois, tout se combine à merveille. Jappeloup et Durand permettent d'abord aux Bleus de décrocher du bronze par équipes. Libérés, ils atteignent la plénitude sur l'épreuve individuelle.

"Je sens qu'on est dans un état vraiment fusionnel, se remémore l'homme de 65 ans (...) Je me suis dit : 'Mais c'est mon prolongement'. Et là j'ai compris, enfin, ce qu'était vraiment la symbolique du centaure, c'est à dire que j'étais son prolongement et que lui était quelque part le mien aussi".

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Une médaille, une histoire, une série d'entretiens exceptionnels avec des légendes du sport français. Laure Manaudou, Jean Galfione ou encore David Douillet racontent ce jour qui a changé leur vie, ce jour où ils ont décroché l'or olympique, ce jour où ils ont tutoyé l’excellence. Un podcast RTL Originals.