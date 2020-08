Comment David Douillet a conquis l'or olympique à Atlanta et récidivé à Sydney

7. David Douillet, Atlanta 1996 et Sydney 2000

publié le 19/08/2020 à 09:02

Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 puis champion du monde en 1994 et 1995, David Douillet, alors âgé de 27 ans (51 ans aujourd'hui), débarque dans la peau de l'immense favori aux JO d'Atlanta en 1996, ce qui pour lui "est quelque chose de nouveau à gérer". "Je n'ai jamais été médaille d'or (...) Honnêtement, c'est la grosse pression".

Mais pour gérer la pression, le poids lourd s'efforce de dédramatiser. "Je me suis dit de bout en bout que ce n'était que du judo, un truc que je sais faire". Le 20 juillet 1996, après avoir débranché les alarmes incendie d'un village olympique en carton-pâte, le natif de Rouen se réveille "extrêmement frais, extrêmement serein, et avec une surprise".

En demi-finale, il prend sa revanche sur le Japonais qui l'avait battu à Barcelone... puis se permet une "bonne sieste" avant la finale contre l'Espagnol Ernesto Perez. "Plutôt que de gaspiller de l'énergie à mauvais escient en cogitant, je me suis allongé, j'ai roulé mon kimono en boule et je m'en suis servi d'oreiller".

Cela ne l'empêche nullement de décrocher l'or, de vivre "un moment unique dans sa vie. Je n'ai jamais gagné au loto mais je pense que c'est supérieur à une joie comme celle-là. C'est un rêve de gosse, c'est la dernière médaille qui manquait". Mais un autre sentiment habite aussi David Douillet à cet instant : "C'est aussi de la tristesse, beaucoup de tristesse, parce que je suis arrivé au bout du chemin".

Cette peur du vide après avoir tout gagné va vite être balayée par un grave accident de moto deux mois les JO d'Atlanta. Les médecins lui annoncent qu'il ne pourra peut-être plus remarcher. Il est opéré deux fois en quatre jours. Et finalement, il va trouver dans cette épreuve une motivation pour repartir au combat. Quatre ans plus tard, à Sydney, il double la mise.

>> Une médaille, une histoire, une série d'entretiens exceptionnels avec des légendes du sport français. Laure Manaudou, Jean Galfione ou encore David Douillet racontent ce jour qui a changé leur vie, ce jour où ils ont décroché l'or olympique, ce jour où ils ont tutoyé l’excellence. Un podcast RTL Originals.