Biathlon : le Français Émilien Jacquelin conserve son titre mondial de la poursuite

et AFP

publié le 14/02/2021 à 15:11

Le Français Émilien Jacquelin a conservé son titre mondial de la poursuite, dimanche 14 février aux Championnats du monde de biathlon à Pokljuka, en Serbie. Il s'agit du 4ème podium pour la France et du premier titre depuis le début de la compétition pour les Bleus après l'argent de Simon Desthieux (sprint hommes) et d'Anaïs Chevalier-Bouchet (sprint dames) et le bronze de Jacquelin sur le sprint.

Parti avec 13 secondes de retard, Jacquelin (25 ans) a basculé en tête après le premier tir couché en compagnie de Johannes Boe avant de se retrouver seul en première position à la suite de son 2e passage sur le pas de tir, en profitant d'une erreur du leader de la Coupe du monde. Il a ensuite creusé l'écart grâce à des tirs debout supersoniques.

Jacquelin a ainsi confirmé qu'il était l'homme des grands rendez-vous et qu'il excellait dans les courses à confrontation directe puisque ses deux succès sur le circuit ont été acquis à chaque fois en poursuite aux Mondiaux. Il devient le 2e Français à conserver sa couronne mondiale dans cette spécialité après son idole Martin Fourcade. Derrière Jacquelin, les Bleus ont été encore aux avant-postes, Quentin Fillon-Maillet terminant 4e et Simon Desthieux 5e.