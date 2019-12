De gauche à droite, Simon Destieux, Martin Fourcade et Quentin Fillon Maillet

publié le 05/12/2019 à 03:47

Les Bleus du biathlon ont écrit une page de l'histoire ce mercredi à Östersund en Suède. Pour la deuxième course de la saison en Coupe du monde, les biathlètes français ont réussi un quadruplé sur l'individuel 20 kilomètres. Martin Fourcade s'est imposé devant trois autres Français, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin.

C'est la première fois de l'histoire que les Français réalisent un tel quadruplé, d'autant qu'un cinquième tricolore, Fabien Claude, a terminé à la 7e place. Il n'y avait donc que du bleu blanc rouge ce mercredi à Östersund. "C'est l'une des plus grosses satisfactions de ma carrière. L'année dernière fut difficile et revenir à ce niveau est une énorme fierté, c'est une belle récompense pour moi et pour tout l'encadrement", a déclaré Martin Fourcade à la chaîne l'Équipe.

Fourcade, qui n'avait plus gagné en Coupe du monde depuis près d'un an, renoue avec la victoire et prend la tête du classement général devant deux Norvégiens, dont le tenant du titre Johannes Thingnes Bo, qui a terminé ce mercredi à la 6e place.

1 - Martin Fourcade, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet & Émilien Jacquelin ont signé aujourd'hui le 1er quadruplé de l'histoire de l'équipe de France masculine en Coupe du Monde de biathlon



C'est le 1er pour une nation sur une épreuve depuis décembre 2005 (🇩🇪)



DreamTeam. pic.twitter.com/llEejory9Z — OptaJean (@OptaJean) December 4, 2019