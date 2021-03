Amputée, Coraline Bergeron est devenue une athlète de haut niveau

publié le 05/03/2021 à 12:38

Le parcours hors norme d'une jeune femme amputée d'une jambe après avoir été agressée par son ex-conjoint. Coraline Bergeron s'est reconstruite jusqu'à devenir une athlète de haut niveau.



À l'université du sport de Poitiers, Coraline sort de sa voiture, démarche assurée malgré sa prothèse. Elle a entraînement. La jeune femme est 6ème joueuse mondiale de parabadminton.

Dans le gymnase changement de prothèse. "J'ai une prothèse spéciale pour la pratiquer du badminton, explique-t-elle. Je n'ai pas de genou sur cette prothèse, je me sers de l'impulsion de la lame pour faire mes déplacements".

Tom est son partenaire du jour, impressionné de s'entraîner avec une championne de France. "Dans sa façon de vivre, on voit que c'est une force mentale incroyable, ça m'épate", raconte-t-il.

Coraline est une rescapée. En juin 2017, son compagnon lui fonce dessus en voiture à vive allure. Le choc est effroyable et la jeune femme termine coincée entre deux véhicules. Malgré les soins elle va perdre sa jambe droite.

Objectif Paris 2024

"Malheureusement, la jambe s'est infectée, gangrène, etc, se souvient-elle. Ils sont venus à 8 dans ma chambre pour me faire comprendre qu'il fallait m'amputer. Ma première réaction ça a été de me demander : 'Est-ce que je vais pouvoir refaire du sport' ?. Je ne pense qu'au sport. Ils m'ont dit que oui, que j'allais avoir une prothèse et que je pourrait marcher. Après deux minutes de réflexion, j'ai dit : 'demain matin, vous m'emmenez au bloc et vous faîtes ce que vous avez à faire' ".

Son agresseur a été condamné, mais le dossier repasse devant la justice à la fin du mois. Depuis, Coraline a changé de métier. Elle travaillait dans la banque, elle suit désormais des études pour être éducatrice sportive spécialisée. Elle attend désormais les Jeux olympiques de Paris 2024.



"L'objectif c'est de me qualifier pour les Jeux et de rapporter une médaille. Ça sera une revanche sur la vie, je veux montrer que je ne m'arrête pas à ça et que j'ai encore plein de choses à faire. Je ne savais pas que j'avais ce mental pour m'en sortir si rapidement, c'est le badminton qui m'a aidée. Ça a toujours été ma passion. C'est ce qui m'a aidé à faire le deuil de ma jambe."