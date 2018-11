À 85 ans, Ginette a bouclé son 16e marathon de New York

publié le 05/11/2018 à 21:02

6h19. Ginette Bédard, qui a déjà soufflé sa 85e bougie, a achevé le marathon de New York dimanche 4 novembre. La doyenne de cette édition 2019, la seule octogénaire en course, ne s'est mise à la distance reine de la course de fond qu'à 69 ans.



Pourtant, elle vient de boucler son 16e marathon dans la "Big Apple". Loin derrière le vainqueur de l'épreuve, elle a passé la ligne après 6 heures et 19 minutes d'efforts. Un temps bien loin de son record personnel établi à l'âge de 72 ans, 3 heures et 46 minutes.

Qu'importe. La course est, pour cette femme née à Metz, une façon de chasser la solitude et surtout de s'offrir une jeunesse à rallonge. Malgré cette indépendance farouche et ce mental d'acier, Ginette Bédard reconnaît que, sans son mari décédé il y a quatre ans, elle se sent "très seule".

C'est pourquoi elle court tous les jours. Trois heures par jour, toute l'année. Interrogée par l'AFP avant la course, elle évoquait une "addiction, une habitude" : "Je ne me prépare pas du tout, parce que je cours tous les jours trois heures. Je suis préparée tout le temps".