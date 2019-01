Elle remporte une course de 400 km et pulvérise le record d'un homme

publié le 19/01/2019 à 13:17

Jasmin Paris a réussi un exploit hors du commun. La britannique est devenue la première femme à remporter la Montane Spine Race, un ultra-marathon de 430 kilomètres à travers les montagnes et forêts le long de la frontière anglo-écossaise. Cette jeune maman de 35 ans a terminé la course en 83 heures, 12 minutes et 23 secondes.



Jasmin Paris pulvérise ainsi le précédent record détenu par un homme, Eoin Keith, qui avait terminé la course en 95 heures et 17 minutes en 2016. "Plus tu dors, plus tu as de l'énergie, mais plus tu dors, plus tu perds du temps. Il faut prendre tout ça en compte", explique Jasmin à Euronews.

Cette jeune maman "avait la motivation parfaite pour rejoindre l'arrivée, ma petite fille qui m'attendais là-bas", explique-t-elle. Durant l'épreuve, la jeune femme s'est même arrêtée à plusieurs reprises pour tirer du lait pour sa fille de 14 mois. Après plus de trois jours de course dans des conditions particulièrement extrêmes, mère et fille se sont finalement retrouvées, sur la ligne d'arrivée.

She did it! @JasminKParis reunited with her one-year-old daughter after becoming first-ever woman to win @TheSpineRace.



She also obliterated both the mens and women’s course records. Her finishing time for the 268-mile course was 83hrs 12mins.#inov8 #GetAGrip #spinerace pic.twitter.com/2BSav1odKc — inov-8 (@inov_8) 16 janvier 2019