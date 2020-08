500 Miles d’Indianapolis : Simon Pagenaud vise un historique doublé

et Coline Daclin

publié le 20/08/2020 à 16:27

Contrairement à l’an passé où il avait réalisé la pole position, Simon Pagenaud et sa Chevrolet ne s’élanceront que de la 25ème position de cette 104ème édition des 500 miles d’Indianapolis dont le départ sera donné dimanche à 20h30 (heure française).

"L’an passé nous étions chassé, cette année j’aurai le rôle du chasseur", explique Simon Pagenaud, un peu déçu tout de même de la séance de qualifications effectuée le week-end dernier. À l’issue de cette séance, il a été relégué en 9ème ligne, juste devant Fernando Alonso, mais loin derrière l’Américain Marco Andretti qui s’élancera en tête.

"Ça va être compliqué, mais l’objectif est d’être dans les cinq premiers dans les 30 derniers tours pour jouer la gagne. De toute façon, je suis hyper motivé, et avec la pression de la gagne en moins, étant donné que j’ai déjà gagné l’an passé. Je pars plus serein mais avec tout de même la ferme intention de gagner. Je ne pense qu’à ça depuis des mois", poursuit le pilote automobile.

Simon Pagenaud a donc hâte d’en découdre sur l’ovale d’Indianapolis où, malheureusement il n’y aura pas de public, crise sanitaire oblige. "L’an passé il y avait 300.000 spectateurs, comme à chaque fois. Là, les tribunes seront vides mais cela reste tout de même la plus grande course du monde, la plus rapide du monde", déclare le Français, seul tricolore au départ.

À ce jour, seuls deux Français ont remporté cette course mythique, Jules Goux le 30 mai 1913 et Simon Pagenaud le 26 mai 2019.